Автор книги «Комьюнити-менеджмент» объяснит, почему традиционный PR не работает

Руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов проведет на конференции «Social Media Fest-2019», которая состоится в Москве 20-21 июня, мастер-класс «Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур».

Согласно программе, Влад Титов расскажет, как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи государственных организаций, почему традиционный PR не работает в сетях, как вовлечь население в конструктивные изменения, как бороться с негативом и противодействовать троллингу, как стимулировать позитивные отзывы. Мастер-класс состоится 21 июня.

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» состоит из трех потоков докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и тематические мастер-классы. Участники смогут не только слушать доклады в любом потоке, но и выбирать интересных спикеров.

Спикеры «Social Media Fest-2019» поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:

Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года;

Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект;

Где брать инфоповоды для соцстей;

Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях;

Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

Нюансы и тонкости продвижения в Youtube;

Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети;

Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали;

Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы;

Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp.

Темы мастер-классов:

Социальные сети для государственных и муниципальных структур;

Таргетированная реклама в соцсетях для В2В;

Работа с соцсетями на рынке недвижимости.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте конференции.