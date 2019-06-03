Автор книги «Комьюнити-менеджмент» объяснит, почему традиционный PR не работает
Руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов проведет на конференции «Social Media Fest-2019», которая состоится в Москве 20-21 июня, мастер-класс «Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур».
Согласно программе, Влад Титов расскажет, как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи государственных организаций, почему традиционный PR не работает в сетях, как вовлечь население в конструктивные изменения, как бороться с негативом и противодействовать троллингу, как стимулировать позитивные отзывы. Мастер-класс состоится 21 июня.
Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» состоит из трех потоков докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и тематические мастер-классы. Участники смогут не только слушать доклады в любом потоке, но и выбирать интересных спикеров.
Спикеры «Social Media Fest-2019» поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:
- Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года;
- Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект;
- Где брать инфоповоды для соцстей;
- Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях;
- Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;
- Нюансы и тонкости продвижения в Youtube;
- Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети;
- Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали;
- Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы;
- Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp.
Темы мастер-классов:
- Социальные сети для государственных и муниципальных структур;
- Таргетированная реклама в соцсетях для В2В;
- Работа с соцсетями на рынке недвижимости.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.
Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте конференции.