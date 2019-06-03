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18:25   3 Июня 2019
Россия

Автор книги «Комьюнити-менеджмент» объяснит, почему традиционный PR не работает

Автор книги «Комьюнити-менеджмент» объяснит, почему традиционный PR не работает

Руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов проведет на конференции «Social Media Fest-2019», которая состоится в Москве 20-21 июня, мастер-класс «Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур».

Согласно программе, Влад Титов расскажет, как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи государственных организаций, почему традиционный PR не работает в сетях, как вовлечь население в конструктивные изменения, как бороться с негативом и противодействовать троллингу, как стимулировать позитивные отзывы. Мастер-класс состоится 21 июня.

Автор книги «Комьюнити-менеджмент» объяснит, почему традиционный PR не работает

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» состоит из трех потоков докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и тематические мастер-классы. Участники смогут не только слушать доклады в любом потоке, но и выбирать интересных спикеров.

Спикеры «Social Media Fest-2019» поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:

  • Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года;
  • Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект;
  • Где брать инфоповоды для соцстей;
  • Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях;
  • Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;
  • Нюансы и тонкости продвижения в Youtube;
  • Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети;
  • Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали; 
  • Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы;
  • Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp.

 Темы мастер-классов:

  • Социальные сети для государственных и муниципальных структур;
  • Таргетированная реклама в соцсетях для В2В;
  • Работа с соцсетями на рынке недвижимости.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте конференции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #титов #политика #social media fest-2019

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