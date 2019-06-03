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Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

 Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

 Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

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18:02   3 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Разрушение вандалами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове является следствием многолетней непродуманной политики властей в гуманитарной сфере, заявила пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель.

Она назвала сложившуюся ситуацию резонансной и являющей пример непродуманной гуманитарной политики последних лет. Инцидент указывает на необходимость разработки нового механизма для установления диалога между властью и обществом, подчеркнула она.

Закон о декоммунизации, которым оправдывались вандалы, содержит положения об исключении для советских деятелей, которые боролись с фашисткой оккупацией Украины.

Владимир Зеленский призвал харьковскую администрацию обсудить происшествие с гражданами и выбрать оптимальное решение конфликта.

Инцидент, произошедший накануне, прокомментировали в МО РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
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