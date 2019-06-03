Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Разрушение вандалами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове является следствием многолетней непродуманной политики властей в гуманитарной сфере, заявила пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель.

Она назвала сложившуюся ситуацию резонансной и являющей пример непродуманной гуманитарной политики последних лет. Инцидент указывает на необходимость разработки нового механизма для установления диалога между властью и обществом, подчеркнула она.

Закон о декоммунизации, которым оправдывались вандалы, содержит положения об исключении для советских деятелей, которые боролись с фашисткой оккупацией Украины.

Владимир Зеленский призвал харьковскую администрацию обсудить происшествие с гражданами и выбрать оптимальное решение конфликта.

Слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі Під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп ???? https://t.co/Lp9rzQFajD pic.twitter.com/QJhtKFrtbz — МВС України (@MVS_UA) June 2, 2019

Инцидент, произошедший накануне, прокомментировали в МО РФ.