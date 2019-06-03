Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятронович обвинил Польшу и Израиль в распространении российской пропаганды, написав пост в Facebook.

Ранее в Иваново-Франковске открылся памятник националисту Роману Шухевичу. Польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион возмутились, что мэр города Руслан Марцинкив назвал Шухевича «великой личностью» при школьниках.

Вятрович в Facebook ответил на критику дипломатов. По его мнению, Польша и Израиль продолжают жестко дискутировать о прошлом. При этом он напомнил, что на Украине послы нашли «общий язык», и он, конечно, «русский».

«Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его — российская. Ведь содержание — повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения», — высказался он.

Роман Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию (запрещена в РФ), существовавшую в первой половине 20 века. В 1943 году боевики УПА по руководством Степана Бандеры организовали так называемую Волынскую резню — массовое уничтожение польского мирного населения.

Польша много раз выступала против героизации Бандеры и Шухевича. После закона об уголовной ответственности за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицания Волынской резни, отношения Киева и Варшавы заметно обострились.