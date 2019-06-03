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18:00   3 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятронович обвинил Польшу и Израиль в распространении российской пропаганды, написав пост в Facebook. 

Ранее в Иваново-Франковске открылся памятник националисту Роману Шухевичу. Польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион возмутились, что мэр города Руслан Марцинкив назвал Шухевича «великой личностью» при школьниках. 

Вятрович в Facebook ответил на критику дипломатов. По его мнению, Польша и Израиль продолжают жестко дискутировать о прошлом. При этом он напомнил, что на Украине послы нашли «общий язык», и он, конечно, «русский». 

«Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его — российская. Ведь содержание — повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения», — высказался он.

Роман Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию (запрещена в РФ), существовавшую в первой половине 20 века. В 1943 году боевики УПА по руководством Степана Бандеры организовали так называемую Волынскую резню — массовое уничтожение польского мирного населения.

Польша много раз выступала против героизации Бандеры и Шухевича. После закона об уголовной ответственности за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицания Волынской резни, отношения Киева и Варшавы заметно обострились. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #польша #израиль

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