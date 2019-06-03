Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

Слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі Під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп ???? https://t.co/Lp9rzQFajD pic.twitter.com/QJhtKFrtbz