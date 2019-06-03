Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове
Официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал уничтожение монумента «под улюлюкания и пляски молодчиков» результатом «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.
Националисты попытались заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя, но они обречены на провал, подчеркнул он.
Накануне стало известно, что что украинские националисты в Харькове свалили с постамента бюст Жукова. Они объяснили, что действуют якобы в рамках декоммунизации.
Слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі Під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп ???? https://t.co/Lp9rzQFajD pic.twitter.com/QJhtKFrtbz— МВС України (@MVS_UA) June 2, 2019
Городской градоначальник пообещал восстановить памятник с помощью фонда «Возрождение»
У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019