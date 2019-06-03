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Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

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Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

 Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

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Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба
17:49   3 Июня 2019
Россия

Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

Официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал уничтожение монумента «под улюлюкания и пляски молодчиков» результатом «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.

Националисты попытались заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя, но они обречены на провал, подчеркнул он.

Накануне стало известно, что что украинские националисты в Харькове свалили с постамента бюст Жукова. Они объяснили, что действуют якобы в рамках декоммунизации.

Городской градоначальник пообещал восстановить памятник с помощью фонда «Возрождение»

 

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Автор: Ольга Шпакова
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