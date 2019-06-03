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 Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

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17:25   3 Июня 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

РФ заинтересована, чтобы ситуация в Колумбии стабилизировалась как можно скорее. Российская сторона также готова помогать в социально-экономической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом 3 июня сообщает ТАСС.

Лавров после встречи с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо отметил, что Трухильо рассказал о ситуации в стране в рамках соглашения о мире между колумбийскими властями и повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии», подписанного в 2016 году. 

Россия контролирует выполнение этого соглашения в Колумбии, являясь участником контрольной миссии ООН, поэтому она заинтересована в том, чтобы ситуация в стране наладилась, сказал Лавров. 

«Это важно и для самой Колумбии, и для безопасности и стабильности всего сопредельного региона», — резюмировал он. 

Лавров подтвердил готовность России и дальше помогать колумбийским коллегам как по линии Совбеза ООН, так и по социально-экономическому развитию в постконфликтный период. 

Ранее Лавров рассказал, что поможет наращиванию российско-колумбийского партнерства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #колумбия

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