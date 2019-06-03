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17:06   3 Июня 2019
Россия

Участковый в Дагестане спас упавших в 70-метровый овраг детей

Участковый в Дагестане спас упавших в 70-метровый овраг детей

Двое мальчиков семи и восьми лет сорвались в 70-метровый овраг в Казбековском районе.

Местному участковому полиции Насиму Магомедханову удалось спасти детей. В момент происшествия он проезжал мимо и заметил, что дети упали с высоты. Он затормозил и бросился мальчикам на помощь. Он отметил, что не считает свой поступок выдающимся - любой гражданин поступил бы так же.

После инцидента дети оказались в больнице с переломами и сотрясением. У одного из детей - травма головы. Медики оказывают детям всю необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #дагестан #происшествия #общество

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