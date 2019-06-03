При Беглове Петербург стал первым городом в РФ, где коммуналка почти не растет

Депутат Заксобрания Петербурга, член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Андрей Анохин не исключил, что горожанам придется меньше платить за газ и воду после оптимизации тарифов по инициативе врио губернатора Александра Беглова.

«Александр Дмитриевич дал вектор на социальное обеспечение населения Петербурга, обеспечение социальных гарантий, поэтому эти меры, которые он предлагает, послужат в дальнейшем снижению тарифов, с моей точки зрения. Я думаю, что будет запущена комплексная система, чтобы тарифы не повышались и на уровне развития экономической ситуации в стране, повышения зарплат в Петербурге, это можно констатировать, как снижение тарифов на общем фоне экономического развития», - поделился мнением с «Политикой Сегодня» Анохин.

Комитет, который представляет собеседник агентства, проконтролирует рост тарифов на воду, тепло и газ по поручению Беглова. Глава города на заседании малого правительства 3 июня подчеркнул, что петербуржцы, в том числе предприниматели, жалуются на цены. Из-за роста тарифов приходится поднимать цены на товары и услуги для компенсации затрат.

«Мы должны защищать интересы наших жителей», – подчеркнул врио губернатора.

Ранее усилия Правительства Петербурга в оптимизации тарифов высоко оценил глава Федеральной Антимонопольной Службы Игорь Артемьев. Он отметил, что властям города на Неве впервые в новейшей истории удалось заставить компании сократить собственные издержки за счет экономии ресурсов, а не повышать цены для населения. Вместо ожидавшегося роста в 4-5%, повышение составит всего полпроцента.

Кроме того, администрация Петербурга с Правительством РФ прорабатывается вопрос о снижении минимального норматива потребления газа. Сейчас он завышен, и его необходимо привести до фактического потребления. Соответствующее решение федерального правительства позволит снизить тарифы на газ для петербуржцев на 20%.