Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

Британский сценарист Карла Мари Свит написала в Twitter, что не понимает, почему в сериале «Чернобыль», который создал американский канал HBO с телесетью Sky, отсутствуют темнокожие актеры. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на этот пост.

2 eps into #chernobyl. it's good! just one thing though... i get all the characters might have been white IRL but they also would've spoken with ukrainian accents + these actors have accents from all over the UK. so, if throwing accuracy out the window in that case, why no PoC?????