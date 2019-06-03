Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

Британский сценарист Карла Мари Свит написала в Twitter, что не понимает, почему в сериале «Чернобыль», который создал американский канал HBO с телесетью Sky, отсутствуют темнокожие актеры. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на этот пост.

2 eps into #chernobyl. it's good! just one thing though... i get all the characters might have been white IRL but they also would've spoken with ukrainian accents + these actors have accents from all over the UK. so, if throwing accuracy out the window in that case, why no PoC????? — karla marie sweet (@karlamsweet) 1 июня 2019 г.

Сценаристка Карла Мари Свит: Посмотрела 2 эпизода "Чернобыля"... Я понимаю, что все персонажи были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности, почему не ввести в сериал темнокожих? — Алеkс Подойниkов (@sanch0us) 3 июня 2019 г.

«В стране столько великих темнокожих актеров, и они прекрасно сыграли бы в „Чернобыле“. Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует» ¯\_(ツ)_/¯ — НТВ (@ntvru) 3 июня 2019 г.

А Карла Мари Свит хорошо учила историю, причем я сейчас не об истории СССР????? — Baykov Dmitry (@baykovdmitry) 3 июня 2019 г.

Грешно смеяться над больными...(из х/ф"Приключения Шурика"). Дорогая Карла в этом наше отличие от вас (пока), мы не настолько "двинутые" на ваших идеалах. Но вы продвигаете их с подозрительным тоталитарным упорством?! — zemzen (@zemzen2) 3 июня 2019 г.

Не, ну на роль шахтёров-то могли пригласить — Руслан Агапов (@agrous) 3 июня 2019 г.

«Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует», — добавила Карла Мари Свит.

а гомосексуалисты в сериале есть? без них сейчас в западных фильмах никак нельзя — Сергей Козулин (@serg_ksb) 3 июня 2019 г.

И генсек почему-то не женщина, да. — BeerWolf (@kirkoblud) 3 июня 2019 г.

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 30 лет назад, было более 31 тысячи человек из Казахстана. — Алексею дико (@OvalIII) 3 июня 2019 г.

Надо было еще добавить семью транссексуалов в которой будут представители всех этнических принадлежностей — Egor Soloma (@37m9geMlY6OujDN) 3 июня 2019 г.

Эти ребята были в кочегарке... — Albert Bityutsky (@albert_nik27) 3 июня 2019 г.

Мини-сериал «Чернобыль» создал американский сценарист Крэйг Мазин. Изначально снять сериал планировали на Украине, однако планы изменились после того, как Вильнюс предложил налоговые скидки, поэтому основные съемки проходили в Литве, в частности в окрестностях Каунаса и Вильнюса в период с апреля по май 2018 года, а в июне — в Киеве.

Большая часть натурных съемок энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции происходила на остановленной Игналинской АЭС. Город Припять снимали в Вильнюсе. Также некоторые сцены фильма снимали в советских общественных зданиях, которые сохранили объекты интерьера в первоначальном виде.

Кстати, в сериале Чернобыль неплохо показали характер шахтеров, немного по голивудски конечно, но в целом похоже. Шахтерский труд один из самых сложных и опасных. — Лоскутов Артём (@LoArty) 3 июня 2019 г.