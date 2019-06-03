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17:51   3 Июня 2019
Медиа

Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

Британский сценарист Карла Мари Свит написала в Twitter,  что не понимает, почему в сериале «Чернобыль», который создал американский канал HBO с телесетью Sky, отсутствуют темнокожие актеры. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на этот пост.

 

 

 

 

 

 

 «Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует»,  — добавила Карла Мари Свит.

 

 

 

 

 

 

Мини-сериал «Чернобыль» создал американский сценарист Крэйг Мазин. Изначально снять сериал планировали на Украине, однако планы изменились после того, как Вильнюс предложил налоговые скидки, поэтому основные съемки проходили в Литве, в частности в окрестностях Каунаса и Вильнюса в период с апреля по май 2018 года, а в июне — в Киеве. 

Большая часть натурных съемок энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции происходила на остановленной Игналинской АЭС. Город Припять снимали в Вильнюсе. Также некоторые сцены фильма снимали в советских общественных зданиях, которые сохранили объекты интерьера в первоначальном виде.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #сериал #чернобыль #hbo

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