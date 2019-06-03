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Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

Минобороны прокомментировало снос памятника Жукову в Харькове

 Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

 Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба
16:51   3 Июня 2019
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Песков заявил, что РФ не станет заключать сделку по Сирии с США и Израилем

Песков заявил, что РФ не станет заключать сделку по Сирии с США и Израилем

Россия не станет заключать сделку по Сирии с США и Израилем. Об этом 3 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсантъ». 

«Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков», — заявил он. 

Ранее сообщалось, что Израиль и США предложат России сделку, призванную урегулировать сирийский конфликт. Предположительно, США хотели отменить санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, а РФ должна была взять ответственность за ограничение влияние Израиля. 

Американски лидер Дональд Трамп обратился к Москве с призывом прекратить обстрелы в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что из-за этого страдают мирные жители. На это в Кремле заявили, что борются с террористами, а они должны быть уничтожены. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #сирия #песков #политика #израиль

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