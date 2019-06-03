Песков заявил, что РФ не станет заключать сделку по Сирии с США и Израилем

Россия не станет заключать сделку по Сирии с США и Израилем. Об этом 3 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсантъ».

«Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Израиль и США предложат России сделку, призванную урегулировать сирийский конфликт. Предположительно, США хотели отменить санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, а РФ должна была взять ответственность за ограничение влияние Израиля.

Американски лидер Дональд Трамп обратился к Москве с призывом прекратить обстрелы в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что из-за этого страдают мирные жители. На это в Кремле заявили, что борются с террористами, а они должны быть уничтожены.