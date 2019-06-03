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 Лавров заявил, что Россия продолжит помогать Колумбии

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Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

 Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Украинский историк встал на защиту националиста Шухевича

Россияне не поддержали идею британского сценариста дать роли темнокожим актерам в «Чернобыле»

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Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба
16:46   3 Июня 2019
Россия

Первый участок Некрасовской линии метро открылся в Москве

Первый участок Некрасовской линии метро открылся в Москве

Речь идет об отрезке от станции «Косино» до станции «Некрасовка». На церемонии открытия столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что мечта местных жителей начинает сбываться - в Некрасовку приходит метро.

Он рассказал, что начался первый этап запуска этой ветки - сейчас заработали четыре новые станции. Строительство остальных станций идет полным ходом. В Twitter он перечислил названия новых станций:

Линия заработает полноценно уже менее чем через год, выразил надежду мэр.

 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #собянин #метро #транспорт #общество

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