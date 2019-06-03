Первый участок Некрасовской линии метро открылся в Москве
Речь идет об отрезке от станции «Косино» до станции «Некрасовка». На церемонии открытия столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что мечта местных жителей начинает сбываться - в Некрасовку приходит метро.
Он рассказал, что начался первый этап запуска этой ветки - сейчас заработали четыре новые станции. Строительство остальных станций идет полным ходом. В Twitter он перечислил названия новых станций:
Некрасовскую линию #мосметро ждут 800 000 москвичей и жителей Подмосковья. Сегодня открыли первые 4 станции: "Некрасовку", "Лухмановскую", "Улицу Дмитриевского" и "Косино". pic.twitter.com/xEWVaFShvx— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 3, 2019
Линия заработает полноценно уже менее чем через год, выразил надежду мэр.
Над вторым участком линии от "Косино" до "Авиамоторной" работаем самым активным образом. До его пуска остается меньше года. https://t.co/jRhgRBNbSs pic.twitter.com/elF1SxsNjm— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 3, 2019