Первый участок Некрасовской линии метро открылся в Москве

Речь идет об отрезке от станции «Косино» до станции «Некрасовка». На церемонии открытия столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что мечта местных жителей начинает сбываться - в Некрасовку приходит метро.

Он рассказал, что начался первый этап запуска этой ветки - сейчас заработали четыре новые станции. Строительство остальных станций идет полным ходом. В Twitter он перечислил названия новых станций:

Некрасовскую линию #мосметро ждут 800 000 москвичей и жителей Подмосковья. Сегодня открыли первые 4 станции: "Некрасовку", "Лухмановскую", "Улицу Дмитриевского" и "Косино". pic.twitter.com/xEWVaFShvx — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 3, 2019

Линия заработает полноценно уже менее чем через год, выразил надежду мэр.