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18:22   3 Июня 2019
Общество

Смольный приравняет к блокадникам тех, кто хоть один день прожил в осажденном Ленинграде

Смольный приравняет к блокадникам тех, кто хоть один день прожил в осажденном Ленинграде

На заседании в Смольном глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков предложил предоставить льготы петербуржцам, жившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, такие же как у «блокадников».

«Я считаю, что это дело хорошее, ветераны говорят об этом. Они не делят, кто и сколько прожил в блокадном»  — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. 

Понятие «блокадник» на законодательном уровне появилось в 1989 году с утверждением  положения о знаке «Жителю блокадного Ленинграда». Этот статус давали лишь тем, кто прожил больше четырех месяцев в осаждённом городе. В результате этого «ходыревского рубежа» ( как прозвали его по фамилии тогдашнего председателя исполкома В.Я. Ходырева) из числа блокадников оказались исключенными дети, родившиеся с 28 сентября 1943 года по 27 января 1944 года. Так как в соответствии с законом они проживали в осажденном городе менее четырех месяцев. Соответственно, эти люди не могут пользоваться льготами, положенным официально признанным жителям блокадного Ленинграда.

Депутаты петербургского ЗакСа намерены стереть бюрократический рубеж для блокадников

Евгения Ефимовна Куприянова как раз из числа тех ленинградцев, кто из-за бюрократических препонов не стал блокадником, а получил неофициальный статус «недоблокадника».

«Я родилась 25 октября 1943 года. С самого начала, как только в 1989 году был принят этот указ, я была против такого временного разграничения. Ну ведь абсурд! 10 тысяч раз абсурд! Живыми рождается живое. Матери вынашивали нас девять месяцев, трудились на заводах, награждены за оборону Ленинграда. А мы получается никто. В свидетельстве о рождении написано Ленинград, 1943. Блокада. А сейчас мы не блокадники. Как землю из-под ног выбили»,  —  еле сдерживает слезы Куприянова. 

Женщина организовала общественную организацию «Рожденные в блокадном 43-ем», которая, впрочем, не была зарегистрирована юридически. Несколько десятилетий общественники бьются над восстановлением справедливости. Евгения Куприянова перенесла инфаркт в 2011 -ом. 

«В 2003 году я обращалась во все инстанции с вопросом, сколько же за эти четыре месяца до окончания блокады Ленинграда в городе родилось детей. Чиновники меня пинали от одного к другому,  отписки писали. Тогда с поста уходил прежний губернатор Владимир Яковлев. Исполняющим обязанности был Александр Беглов. И вот спасибо ему большое, от него удалось получить точную цифру:  1 539 человек проживало на тот момент в Петербурге. Тех, кто родился с 28 сентября 1943 по 27 января 1944 года. Многих уже нет. Мы 30 лет не могли добиться результата. Наше достоинство было растоптано. Это морально очень тяжело»,  —  говорит Евгения Ефимовна. 

Ранее законодатели несколько раз пытались разрешить вопрос. В 2005 году был подготовлен законопроект. Но вступил в действие федеральный закон №122 , по которому жители блокадного Ленинграда становились федеральными льготниками и все изменения должны были вноситься уже в законодательство страны. 

В декабре 2018 года петербургские депутаты подготовили поправки в законы «О ветеранах» и «О государственном пенсионном обеспечении». В них предлагалось дополнить список льготников «лицами, прожившими в несовершеннолетнем возрасте в Ленинграде в период блокады» без указания срока проживания. 

Депутаты петербургского ЗакСа намерены стереть бюрократический рубеж для блокадников

Теперь, в Заксобрании Северной столицы предлагают решить вопрос на местном уровне, внеся изменения в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Предлагается с 1 января 2020 года предоставлять дополнительные меры социальной поддержки, аналогичные тем, что получают награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», так же для тех граждан, которые родились и (или) проживали в Ленинграде в период его блокады от одного дня и более и в настоящее время живут в Петербурге.

C 1 января 2020 года блокадники, без исключения, получат путевки на оздоровительный отдых в госучреждения Петербурга, ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных социальных автобусах с оплатой части проезда в размере 10 процентов от тарифа, а также приобретение месячного единого именного билета на льготных условиях.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #общество #блокадник

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