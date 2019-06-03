Смольный приравняет к блокадникам тех, кто хоть один день прожил в осажденном Ленинграде

На заседании в Смольном глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков предложил предоставить льготы петербуржцам, жившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, такие же как у «блокадников».

«Я считаю, что это дело хорошее, ветераны говорят об этом. Они не делят, кто и сколько прожил в блокадном» — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Понятие «блокадник» на законодательном уровне появилось в 1989 году с утверждением положения о знаке «Жителю блокадного Ленинграда». Этот статус давали лишь тем, кто прожил больше четырех месяцев в осаждённом городе. В результате этого «ходыревского рубежа» ( как прозвали его по фамилии тогдашнего председателя исполкома В.Я. Ходырева) из числа блокадников оказались исключенными дети, родившиеся с 28 сентября 1943 года по 27 января 1944 года. Так как в соответствии с законом они проживали в осажденном городе менее четырех месяцев. Соответственно, эти люди не могут пользоваться льготами, положенным официально признанным жителям блокадного Ленинграда.

Евгения Ефимовна Куприянова как раз из числа тех ленинградцев, кто из-за бюрократических препонов не стал блокадником, а получил неофициальный статус «недоблокадника».

«Я родилась 25 октября 1943 года. С самого начала, как только в 1989 году был принят этот указ, я была против такого временного разграничения. Ну ведь абсурд! 10 тысяч раз абсурд! Живыми рождается живое. Матери вынашивали нас девять месяцев, трудились на заводах, награждены за оборону Ленинграда. А мы получается никто. В свидетельстве о рождении написано Ленинград, 1943. Блокада. А сейчас мы не блокадники. Как землю из-под ног выбили», — еле сдерживает слезы Куприянова.

Женщина организовала общественную организацию «Рожденные в блокадном 43-ем», которая, впрочем, не была зарегистрирована юридически. Несколько десятилетий общественники бьются над восстановлением справедливости. Евгения Куприянова перенесла инфаркт в 2011 -ом.

«В 2003 году я обращалась во все инстанции с вопросом, сколько же за эти четыре месяца до окончания блокады Ленинграда в городе родилось детей. Чиновники меня пинали от одного к другому, отписки писали. Тогда с поста уходил прежний губернатор Владимир Яковлев. Исполняющим обязанности был Александр Беглов. И вот спасибо ему большое, от него удалось получить точную цифру: 1 539 человек проживало на тот момент в Петербурге. Тех, кто родился с 28 сентября 1943 по 27 января 1944 года. Многих уже нет. Мы 30 лет не могли добиться результата. Наше достоинство было растоптано. Это морально очень тяжело», — говорит Евгения Ефимовна.

Ранее законодатели несколько раз пытались разрешить вопрос. В 2005 году был подготовлен законопроект. Но вступил в действие федеральный закон №122 , по которому жители блокадного Ленинграда становились федеральными льготниками и все изменения должны были вноситься уже в законодательство страны.

В декабре 2018 года петербургские депутаты подготовили поправки в законы «О ветеранах» и «О государственном пенсионном обеспечении». В них предлагалось дополнить список льготников «лицами, прожившими в несовершеннолетнем возрасте в Ленинграде в период блокады» без указания срока проживания.

Теперь, в Заксобрании Северной столицы предлагают решить вопрос на местном уровне, внеся изменения в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Предлагается с 1 января 2020 года предоставлять дополнительные меры социальной поддержки, аналогичные тем, что получают награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», так же для тех граждан, которые родились и (или) проживали в Ленинграде в период его блокады от одного дня и более и в настоящее время живут в Петербурге.

C 1 января 2020 года блокадники, без исключения, получат путевки на оздоровительный отдых в госучреждения Петербурга, ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных социальных автобусах с оплатой части проезда в размере 10 процентов от тарифа, а также приобретение месячного единого именного билета на льготных условиях.