Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил улучшить контроль за нацпроектами Росфинмониторингу, Минфину и Казначейству. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Медведевым рассказал, как ведомство контролирует деньги, предназначенные для нацпроектов.

Он сообщил, что ведомство, в первую очередь, смотрит на дееспособность исполнителей. Организации проверяются на задолженности, иначе есть риск, что деньги уйдут банкротам.

«И дальше уже идет непосредственно мониторинговая часть, контрольная часть — по закупкам, когда мы выявляем риски, согласовываем с Казначейством и налоговой службой и начинаем отслеживать конкретные операции», — сказал он.

По его словам, система должна стать более прозрачной, то есть после заключения контракта должна быть предоставлена хотя бы общая смета, где были бы видны основные затраты, накладные и другие платежи.

Чиханчин добавил, что хорошо бы ввести систему раздельного учета, ведь выявить в общей денежной массе средства, относящиеся к нацпроекту, крайне сложно.

«Необходима идентификация контрактов, имеющих отношение непосредственно к нацпроектам. Какой-то должен быть символ или знак», — уверен он.

Руководитель Росинформониторинга напомнил, что у Казначейства нет банковских полномочий, но отметил готовность проработать этот вопрос.

На это Медведев ответил, что рассмотрит все предложения и поручил ведомствам их подготовить.