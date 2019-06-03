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16:08   3 Июня 2019
Россия

Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты

Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил улучшить контроль за нацпроектами Росфинмониторингу, Минфину и Казначейству. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости. 

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Медведевым рассказал, как ведомство контролирует деньги, предназначенные для нацпроектов. 

Он сообщил, что ведомство, в первую очередь, смотрит на дееспособность исполнителей. Организации проверяются на задолженности, иначе есть риск, что деньги уйдут банкротам. 

«И дальше уже идет непосредственно мониторинговая часть, контрольная часть — по закупкам, когда мы выявляем риски, согласовываем с Казначейством и налоговой службой и начинаем отслеживать конкретные операции», — сказал он. 

По его словам, система должна стать более прозрачной, то есть после заключения контракта должна быть предоставлена хотя бы общая смета, где были бы видны основные затраты, накладные и другие платежи. 

Чиханчин добавил, что хорошо бы ввести систему раздельного учета, ведь выявить в общей денежной массе средства, относящиеся к нацпроекту, крайне сложно. 

«Необходима идентификация контрактов, имеющих отношение непосредственно к нацпроектам. Какой-то должен быть символ или знак», — уверен он. 

Руководитель Росинформониторинга напомнил, что у Казначейства нет банковских полномочий, но отметил готовность проработать этот вопрос. 

На это Медведев ответил, что рассмотрит все предложения и поручил ведомствам их подготовить. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #нацпроекты

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