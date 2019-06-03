Москва и Гавайи обменялись опытом в инновациях

Представили московского департамента внешнеэкономических и международных связей в понедельник, 3 июня, приняли американскую делегацию штата Гавайи, чтобы поделиться накопленным опытом в сфере здравоохранения, социального развития и инновационной деятельности. По информации ведомства, Москва и Гавайи активизируют сотрудничество​​​.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений РФ и США», — уточнили в департаменте.

Российская сторона перечислила американской инвестиционный, урбанистический и туристический потенциалы Москвы, а также рассказала о перспективах столицы на международной арене. Делегатов штата Гавайи также пригласили на крупнейшие форумы и международные конференции, которые ежегодно проходят в Москве.

Заместитель главы столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Илья Кузьмин отметил, что американской делегации представили основные мегапроекты, связанные с градостроительством, архитектурой и стратегическим планированием. По его словам, правительство Москвы поделилось накопленным опытом в сфере здравоохранения, социального развития и инноваций.