Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москва и Гавайи обменялись опытом в инновациях

Москва и Гавайи обменялись опытом в инновациях

 Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты

Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты
Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

 Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

 Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога

Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога
Москва и Гавайи обменялись опытом в инновациях

Москва и Гавайи обменялись опытом в инновациях

 Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты

Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты
Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

 Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

 Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога

Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога
15:53   3 Июня 2019
Россия

Володин заявил, что Сербия может рассчитывать на помощь России

Володин заявил, что Сербия может рассчитывать на помощь России

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании Народной скупщины (парламент) Сербии, передал слова поддержки российского президента Владимира Путина. 

«Братский сербский народ, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России», — сказал парламентарий.

Ранее он передал слова приветствия от лица Путина сербскому лидеру Александру Вучичу. Тот в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что идентичность любой нации определяется историей, религией, культурой и языком. 

«У нас много общего в истории народов, вере, культуре. Язык отличается, но не так сильно, чтобы не понять друг друга», — добавил Володин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#госдума #володин #сербия #вучич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...