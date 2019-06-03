Володин заявил, что Сербия может рассчитывать на помощь России
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании Народной скупщины (парламент) Сербии, передал слова поддержки российского президента Владимира Путина.
«Братский сербский народ, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России», — сказал парламентарий.
Ранее он передал слова приветствия от лица Путина сербскому лидеру Александру Вучичу. Тот в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку.
Вячеслав Володин: Россия всегда поддерживает братский сербский народ Об этом Председатель Государственной Думы сообщил, выступая в сербском парламенте. Он также призвал Сербию вместе с Россией противостоять попыткам переписать историюhttps://t.co/p1xhPmwZ4t— Государственная Дума (@dumagovru) June 3, 2019
Председатель Госдумы также подчеркнул, что идентичность любой нации определяется историей, религией, культурой и языком.
«У нас много общего в истории народов, вере, культуре. Язык отличается, но не так сильно, чтобы не понять друг друга», — добавил Володин.