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15:39   3 Июня 2019
Россия

Спасатели опровергли «минирование» ГУМа

Спасатели опровергли «минирование» ГУМа

Полицейские и спасатели опровергли информацию об эвакуации Красной площади и ГУМа в связи с сообщением о заложенной бомбе, передает «Царьград». По информации издания, полиция и МЧС не располагают данными о «минировании».

Ранее ряд СМИ сообщили, что посетителей Красной площади и торгового комплекса в центре Москвы, где сейчас проходит книжный фестиваль, эвакуировали. Правоохранителям якобы поступил сигнал о заложенной бомбе.

«Данной информации не поступало», — уточнили в пресс-службе МЧС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #общество #гум #минирование

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