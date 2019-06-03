Спасатели опровергли «минирование» ГУМа
Полицейские и спасатели опровергли информацию об эвакуации Красной площади и ГУМа в связи с сообщением о заложенной бомбе, передает «Царьград». По информации издания, полиция и МЧС не располагают данными о «минировании».
Ранее ряд СМИ сообщили, что посетителей Красной площади и торгового комплекса в центре Москвы, где сейчас проходит книжный фестиваль, эвакуировали. Правоохранителям якобы поступил сигнал о заложенной бомбе.
«Данной информации не поступало», — уточнили в пресс-службе МЧС.
ГУМ эвакуировали. Один из охранников передал, что людей также выводят с Красной площади https://t.co/jQdBZOw5Rehttps://t.co/7UAjTaOrEI— The Village (@villagemsk) 3 июня 2019 г.