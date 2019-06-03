Образ Собчак с ожерельем из крестов напомнил подписчикам о скандале с Бузовой

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выложила в соцсети фотографию, где она изображена в украшении с 20 крестами на шее и книгой «Коридор», которую написал Александр Король.

Подписчики раскритиковали образ, расценив ювелирные кресты как православные, и припомнили медийной персоне ее недавний скандал с Ольгой Бузовой вокруг куртки люксового бренда Balenciaga, пишет «Царьград».

Певица решила вернуть все свои вещи от этой фирмы, потому как Собчак в эфире своего шоу на YouTube рассказала, что один известный дизайнер попросил ее передать Бузовой, чтобы она перестала отмечать вещи его авторства (в том числе куртку) на своей странице в Instagram, так как это может отразиться на его репутации.