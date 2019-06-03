Лавров назвал Колумбию важным партнёром России в Латинской Америке

Субъективный фактор поможет нарастить российско-колумбийское партнерство по всем направлениям. С таким мнением выступил 3 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр встретился для переговоров с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо.

Лавров назвал Латинскую Америку важным партнером. Он напомнил, что в прошлом году отмечался 160-летний юбилей межгосударственных связей. Министр отметил, что Россия открыта для дальнейшего сотрудничества как в региональных, так и международных делах.

«Уверен, что продвижению вперед поможет субъективный фактор. Имею в виду, что вы были послом в РФ в 1999–2001 годы и знание нашей страны позволит придать нужный импульс двусторонним отношениям», — заявил он.

Лавров упомянул, что отец колумбийского коллеги также был послом Колумбии в СССР в 80-хх годах 20 века.

В конце министр объявил о готовности к конструктивному и деловому обмену мнениями по всем вопросам.