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15:29   3 Июня 2019
Россия

Посетителей московского ГУМа эвакуировали

Посетителей московского ГУМа эвакуировали

Посетителей торгового центра ГУМ эвакуировали в ходе плановой проверки. При этом мероприятия проходящего там книжного фестиваля «Красная площадь» не отменялись.

Большинство павильонов фестиваля находятся на Красной площади, однако некоторые из них разместились на территории торговой галереи.

В пресс-службе фестиваля подтвердили, что эвакуация была, и она носила плановый характер. Людей вывели на улицу, где они пробыли около 20 минут.

«Площадь открыта, фестиваль работает, люди ходят, покупают книги, ни одно мероприятие не отменилось», — сказали представители фестиваля.

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Автор: Виктория Разумовская
#эвакуация #общество #красная площадь #гум

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