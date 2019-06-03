Посетителей московского ГУМа эвакуировали

Посетителей торгового центра ГУМ эвакуировали в ходе плановой проверки. При этом мероприятия проходящего там книжного фестиваля «Красная площадь» не отменялись.

Большинство павильонов фестиваля находятся на Красной площади, однако некоторые из них разместились на территории торговой галереи.

В пресс-службе фестиваля подтвердили, что эвакуация была, и она носила плановый характер. Людей вывели на улицу, где они пробыли около 20 минут.