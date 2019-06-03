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15:06   3 Июня 2019
Россия

В Роскосмосе объяснили, почему не будут создавать женский отряд

В Роскосмосе объяснили, почему не будут создавать женский отряд

В России не будет отдельного женского отряда космонавтов, сообщил на конференции в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Женский отряд создаваться не будет, в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде. Причина просто в количестве претендентов. Исторически так сложилось, меньше среднее число девушек, но может тот, кто посмотрит нашу пресс-конференцию и присоединится.  Требования немного различаются, но в целом нам нужны специалисты, это и есть главное», - сказал Крикалев.

В настоящий момент дело Валентины Терешковой продолжает Анна Кикина. Она единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса с сентября 2016 года. Кикина участвовала в различных экспериментах, в том числе, по имитации полета к Луне, моделировании удаленного управления луноходом с помощью шлема виртуальной реальности, тестировала костюм для экипажа корабля «Федерация». Кикина – мастер спорта России по многоборью и опытный парашютист.

 

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Автор: Григорий Рощин
#программа #подготовка #роскосмос #женский отряд

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