Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник, 3 июня, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3 процента, поэтому сейчас начнет замедляться, а экономический рост ускорятся к концу года. По его словам, статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась «не очень хорошая», однако это было ожидаемо.

«Инфляция достигла максимума в марте — 5,3 процента, но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сказал министр.

Максим Орешкин отметил, что ряд решений, в том числе повышение налога на добавленную стоимость, в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали. Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3 процента.