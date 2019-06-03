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Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

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15:05   3 Июня 2019
Россия

Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник, 3 июня, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3 процента, поэтому сейчас начнет замедляться, а экономический рост ускорятся к концу года. По его словам, статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась «не очень хорошая», однако это было ожидаемо.

«Инфляция достигла максимума в марте — 5,3 процента, но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сказал министр.

Максим Орешкин отметил, что ряд решений, в том числе повышение налога на добавленную стоимость, в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали. Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3 процента.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #инфляция #орешкин

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