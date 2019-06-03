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15:15   3 Июня 2019
Россия

Фастфуд из «Макдоналдса» проверят на наличие аммиака

Фастфуд из «Макдоналдса» проверят на наличие аммиака

Роспотребнадзор попросили проверить продукцию сети ресторанов «Макдоналдс» в России на предмет ее соответствия требованиям законодательства.

Запрос на имя главы ведомства сделал депутат-единорос Виталий Милонов, пишет NEWS.ru. Как говорится в документе, депутат просит ведомство дать оценку услуг компании и «принять меры по предупреждению действий, вводящих потребителей в заблуждение».

Милонов утверждает, что граждан беспокоит наличие в фастфуде диоксинов, которые известны повышенной токсичностью, и искусственных добавок, которые могут вредить здоровью и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ожирения.

Фастфуд из «Макдоналдса» проверят на наличие аммиака

По словам депутата, ранее уже были представлены доказательства, что продукция, из которой делают котлеты для бургеров, «промывают» в гидроксиде аммония.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #роспотребнадзор #милонов #общество #макдональдс #фастфуд

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