Беглов одобрил введение льгот для блокадников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил проект введения льгот для жителей блокадного Ленинграда. Об этом 3 июня сообщают «Невские новости».

На заседании малого Правительства в Смольном глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков предложил предоставить льготы петербуржцам, жившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Они получат скидки на проезд, бесплатный отдых в пансионате и т.д.

«Я считаю, что это дело хорошее, ветераны говорят об этом. Они не делят, кто и сколько прожил в блокадном» — заявил врио губернатора.

Напомним, статус «Жителя блокадного Ленинграда» присваивался петербуржцам, прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде. Горожане должны документально подтвердить этот факт. С 1995 года блокадники наравне с ветеранами ВОВ получают соцподдержку от государства. Сейчас этот статус будет расширен — даже те, кто прожили в блокадном городе менее четырех месяцев, имеют право на его получение.