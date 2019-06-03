Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес поделился своим мнением по поводу переговоров Украины и России. По его словам, украинцы сами хотят вести диалог с РФ, а Киев должен к этому прислушаться. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Сейчас есть запрос у украинского населения на такие переговоры, на диалог Украины с Россией», — сказал он.

При этом градоначальник Харькова не говорит об абсолютной необходимости такого диалога.

«Если такие переговоры будут, значит, они будут, а если нет, то нет», — отметил Кернес.

Ранее о необходимости вести прямой диалог с Россией заявил новый президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил провести общенациональный референдум по вопросу отношений Украины с Россией.