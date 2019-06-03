Беглов поручил профильному комитету следить за тарифами на воду

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 3 июня, в ходе заседания малого правительства в Смольном обсудил пересмотр тарифов, подлежащих государственному регулированию. По его словам, городскому правительству необходимо разобраться с тарифами.

«Мы должны защищать интересы наших жителей», – сказал Беглов.

Постоянный рост тарифов вызывает недовольство не только у петербуржцев, но и у представителей бизнеса и промышленных предприятий, передает информационное агентство «Невские Новости». Беглов объяснил, что высокие тарифы негативно сказываются на конкурентоспособности как отдельной организации, так и города в целом.

Сейчас по поручению Беглова оптимизируют расходы ресурсоснабжающих организаций. Комитет по тарифам Петербурга строго следит за тем, сколько жители города платят за коммунальные услуги, и не допускает повышений.