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Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

 Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

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14:52   3 Июня 2019
Россия

Беглов поручил профильному комитету следить за тарифами на воду

Беглов поручил профильному комитету следить за тарифами на воду

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 3 июня, в ходе заседания малого правительства в Смольном обсудил пересмотр тарифов, подлежащих государственному регулированию. По его словам, городскому правительству необходимо разобраться с тарифами.

«Мы должны защищать интересы наших жителей», – сказал Беглов.

Постоянный рост тарифов вызывает недовольство не только у петербуржцев, но и у представителей бизнеса и промышленных предприятий, передает информационное агентство «Невские Новости». Беглов объяснил, что высокие тарифы негативно сказываются на конкурентоспособности как отдельной организации, так и города в целом.

Сейчас по поручению Беглова оптимизируют расходы ресурсоснабжающих организаций. Комитет по тарифам Петербурга строго следит за тем, сколько жители города платят за коммунальные услуги, и не допускает повышений. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #тариф

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