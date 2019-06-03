Томские полицейские выстрелили в колесо машины, чтобы остановить подростка

Полицейские в Томской области выстрелили по колесам машины, чтобы остановить несовершеннолетнего водителя. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Томской области.

По последним данным, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21213. Сотрудники ДПС выполняли план «Перехват» и попытались остановить похожий автомобиль, вилявший из стороны в сторону и создавший аварийную ситуацию. Однако водитель авто проигнорировал требования стражей порядка.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21213 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины», — рассказали в УМВД.

Полицейские применили оружие в рамках закона «О полиции». Инспектор выстрелил два раза в верх, а потом по колесам автомобиля, чтобы его остановить. В результате никто не пострадал.

Автомобиль удалось остановить. Юного водителя задержали и доставили в отдел полиции.