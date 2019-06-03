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14:36   3 Июня 2019
Россия

Томские полицейские выстрелили в колесо машины, чтобы остановить подростка

Томские полицейские выстрелили в колесо машины, чтобы остановить подростка

Полицейские в Томской области выстрелили по колесам машины, чтобы остановить несовершеннолетнего водителя. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Томской области. 

По последним данным, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21213. Сотрудники ДПС выполняли план «Перехват» и попытались остановить похожий автомобиль, вилявший из стороны в сторону и создавший аварийную ситуацию. Однако водитель авто проигнорировал требования стражей порядка. 

«Водитель автомобиля ВАЗ-21213 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины», — рассказали в УМВД.

Полицейские применили оружие в рамках закона «О полиции». Инспектор выстрелил два раза в верх, а потом по колесам автомобиля, чтобы его остановить. В результате никто не пострадал. 

Автомобиль удалось остановить. Юного водителя задержали и доставили в отдел полиции. 

«Задержанный документов на право управления транспортным средством не имеет», — добавили в полиции.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #полиция #дпс

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