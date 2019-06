Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога

Молдавский премьер-министр Павел Филип в понедельник, 3 июня, встретился с директором представительства по Восточной Европе в госдепартаменте США Бредли Фреденом. По информации молдавского правительства, Павел Филип и Бредли Фреден обсудили не только развитие, но и укрепление сотрудничества между Кишиневом и Вашингтоном.

Премьер Павел Филип отметил, что страны сотрудничают в политической и экономической областях, а также в сфере демократических реформ и борьбы с торговлей людьми. По его словам, для республики особо значим двусторонний диалог с Вашингтоном, в том числе Кишинев высоко ценит поддержку США в процессе урегулирования приднестровского конфликта в формате «5+2».

Pleased to meet with Bradley Freden, Director, @StateDept. The good dialogue&cooperation between ???????? & ???????? should continue for a better capitalization of #US support for democratic processes and implementation of structural reforms in #Moldova. pic.twitter.com/4SL1Iwklft