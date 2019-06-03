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14:39   3 Июня 2019
Россия

Глава МЧС заявил, что паводковая ситуация в России стабилизировалась

Глава МЧС заявил, что паводковая ситуация в России стабилизировалась

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что в стране стабилизировалась паводковая ситуация. Однако обстановка с лесными пожарами все еще сложная.

На данный момент в 55 российских субъектах введен особый противопожарный режим, в двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

Зиничив подчеркнул, что крайне важно проводить профилактические мероприятия. 

«Я хотел бы напомнить всем субъектам РФ, что профилактические меры дают нам экономический эффект. И об этом нужно помнить и вести профилактическую работу», — сказал он.

По его словам, каждый рубль, который идет на предупреждающие меры, дает экономический эффект в размере 12 рублей. Например, во время трех паводков благодаря этому удалось предотвратить ущерб, размер которого мог составить три миллиарда рублей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #пожары #мчс рф #паводки

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