Глава МЧС заявил, что паводковая ситуация в России стабилизировалась

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что в стране стабилизировалась паводковая ситуация. Однако обстановка с лесными пожарами все еще сложная.

На данный момент в 55 российских субъектах введен особый противопожарный режим, в двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

Зиничив подчеркнул, что крайне важно проводить профилактические мероприятия.

«Я хотел бы напомнить всем субъектам РФ, что профилактические меры дают нам экономический эффект. И об этом нужно помнить и вести профилактическую работу», — сказал он.

По его словам, каждый рубль, который идет на предупреждающие меры, дает экономический эффект в размере 12 рублей. Например, во время трех паводков благодаря этому удалось предотвратить ущерб, размер которого мог составить три миллиарда рублей.