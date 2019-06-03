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Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

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Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

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14:34   3 Июня 2019
Весь мир

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольные запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра», располагают в социальных объектах Идлибской зоны деэскалации военные объекты и опорные пункты. Об их деятельности рассказал местный источник в соцсети Facebook @abbad.syriadze.7.

Идлибские школы и больницы притягивают террористов надежностью стен - в зданиях имеются бетонированные подвалы-бомбоубежища.Террористы не слишком волнуются за детское образование и потребности людей с прохождении лечения, и используют надежные здания на 100 процентов.

Как сообщает источник, ночью боевики завезли в деревню Бсакла близ города Кафр-Небель три машины с боеприпасами и разгрузили прямо в школе, которая до этого выстояла под обстрелами.

Бетонированный подвал школы террористы используют как склад для боеприпасов. Аналогичные склады, а также казармы для боевиков оборудовали в университете «Эбла» близ Шейх-Ахмеда в провинции Идлиб.

Как отмечает ФАН, террористы используют здания образовательных учреждений в военных целях не в первый раз. 31 мая в городе Идлиб боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили во дворе школы, приспособленной под тюрьму, семь мирных жителей.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #идлиб #боевики #весь мир #джебхат ан нусра #хайат тахрир аш-шам

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