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Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

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15:23   3 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

Царев надеется на договороспособность Кучмы по Донбассу после его второго пришествия в Минск

Депутат Верховной рады в 2002-2014 годах, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев надеется, что Леонид Кучма, который вновь занял пост представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе, сменит свою прежнюю бескомпромиссную позицию. Таким образом Царев прокомментировал «Политике Сегодня» новость о назначении президентом Украины Владимиром Зеленским экс-лидера страны на этот пост.

«Я присутствовал при первых встречах контактной группы. Тогда Кучма занимал очень жесткую проукраинскую позицию. Но все меняется. Опытные политики держат нос по ветру. США и Евросоюз ставят команде Зеленского задачу по решению конфликта в Донбассе, потому что все уже устали. Поэтому я думаю, что Кучма сменит свою бескомпромиссную позицию», — считает Царев.

Политик также не исключил, что со сменой власти Киев пойдет на федерализацию. 

Второй президент Украины Леонид Кучма занимал пост представителя страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе с момента ее создания - в 2014 году. Но в сентябре 2018 он заявил об уходе по собственному желанию.  

 

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Автор: Мария Владимирова
#донбасс #украина #политика #весь мир #кучма

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