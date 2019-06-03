Володин заявил, что отношения России и Сербии основаны на принципах дружбы

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Сербии Александру Вучичу приветствие от его российского коллеги Владимира Путина. Встреча Володина и Вучича состоялась в понедельник, 3 июня, в ходе визита российского парламентария в Сербию.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что отношения наши основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи», — сказал председатель Госдумы.

В ответ Вучич поблагодарил Россию за поддержку. Он отметил, что товарооборот между двумя странами увеличивается.

Володин планирует принять участие в работе очередного заседания межпарламентской комиссии, а также выступить перед депутатами Народной скупщины (парламента) Сербии.