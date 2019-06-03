Глава СК направил криминалистов для расследования убийства в Красногорске

Криминалисты центрального аппарата СК помогут раскрыть убийство экс-военнослужащего в Красногорске. Об этом 3 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«По поручению председателя СК России в Московскую область для оказания практической помощи в расследовании убийства мужчины направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — заявила она.

По информации СК, случай произошел 1 июня в поселке Путилково. Молодой человек в возрасте 24 лет заметил драку рядом с кафе. Он попытался помочь мужчине, которого в потасовке ранили ножом, и несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в качестве предупреждения. Однако его ударили ножом в области сердца. Ранение оказалось смертельным. Нападавшим удалось скрыться.

Преступники убили ветерана боевых действий. Друг погибшего Никиты Белякина рассказал, что тот служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ. Кроме этого, он был участником боевых действий в Сирии.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.