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14:05   3 Июня 2019
Россия

Глава СК направил криминалистов для расследования убийства в Красногорске

Глава СК направил криминалистов для расследования убийства в Красногорске

Криминалисты центрального аппарата СК помогут раскрыть убийство экс-военнослужащего в Красногорске. Об этом 3 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. 

«По поручению председателя СК России в Московскую область для оказания практической помощи в расследовании убийства мужчины направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — заявила она. 

По информации СК, случай произошел 1 июня в поселке Путилково. Молодой человек в возрасте 24 лет заметил драку рядом с кафе. Он попытался помочь мужчине, которого в потасовке ранили ножом, и несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в качестве предупреждения. Однако его ударили ножом в области сердца. Ранение оказалось смертельным. Нападавшим удалось скрыться. 

Преступники убили ветерана боевых действий. Друг погибшего Никиты Белякина рассказал, что тот служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ. Кроме этого, он был участником боевых действий в Сирии. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #криминалисты

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