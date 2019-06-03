Песков заявил, что позиции террористов в Идлибе должны быть нейтрализованы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми обстрелы боевиками сирийского Идлиба. Для нейтрализации подобных огневых позиций принимаются меры, пишет ФАН.

Представитель Кремля напомнил, что ответственность за прекращение вылазок террористов лежит на Турции. На этот счет действуют сочинские договоренности, Россия и Турция взаимодействуют по этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что «поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии».