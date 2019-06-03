Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Роскосмосе объяснили, почему не будут создавать женский отряд

В Роскосмосе объяснили, почему не будут создавать женский отряд

Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

 Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

 Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога

Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога
В Роскосмосе объяснили, почему не будут создавать женский отряд

В Роскосмосе объяснили, почему не будут создавать женский отряд

Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Инфляция в РФ прошла пик в марте на уровне 5,3 процента

Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

Мэр Харькова считает, что население Украины хочет вести диалог с Россией

 Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили склады боеприпасов в школах Идлиба

 Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога

Премьер Молдавии и представитель Госдепа США обсудили активизацию диалога
13:48   3 Июня 2019
Россия

Песков заявил, что позиции террористов в Идлибе должны быть нейтрализованы

Песков заявил, что позиции террористов в Идлибе должны быть нейтрализованы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми обстрелы боевиками сирийского Идлиба. Для нейтрализации подобных огневых позиций принимаются меры, пишет ФАН.

Представитель Кремля напомнил, что ответственность за прекращение вылазок террористов лежит на Турции. На этот счет действуют сочинские договоренности, Россия и Турция взаимодействуют по этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что «поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии».

«Как вы знаете, в Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют эту концентрацию как для нанесения ударов по гражданским объектам, так и для осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов. Такая ситуация неприемлема», — сказал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #идлиб #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...