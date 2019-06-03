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13:39   3 Июня 2019
Россия

Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области искусства и культуры руководителям проектов общенационального значения. Об этом стало известно 3 июня после публикации соответствующего документа на официальном портале правовой информации. 

Гранты присуждаются в соответствии с указом Президента РФ от 1 июля 1996 года «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации».

В документе сказано, что гранты получат руководители проектов, которые были отобраны по результатам конкурса 2018 года. 

«31 мая 2019 года №174-рп», — обозначено в конце указа. 

СМИ напоминает, конкурсы для обеспечения господдержки НКО проводятся уже 13 лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #культура #искусство #гранты

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