Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области искусства и культуры руководителям проектов общенационального значения. Об этом стало известно 3 июня после публикации соответствующего документа на официальном портале правовой информации.

Гранты присуждаются в соответствии с указом Президента РФ от 1 июля 1996 года «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации».

В документе сказано, что гранты получат руководители проектов, которые были отобраны по результатам конкурса 2018 года.

«31 мая 2019 года №174-рп», — обозначено в конце указа.

СМИ напоминает, конкурсы для обеспечения господдержки НКО проводятся уже 13 лет.