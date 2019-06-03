Ходорковский не изменит стратегии в битве за крах России, уверен Гаспарян

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян считает, что беглый олигарх будет продолжать попытки давления на российское общество из-за рубежа.

Об этом он заявил корреспонденту «НьюИнформ».

В фильме НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского», где Гаспарян выступал экспертом, рассказывается о новых преступных схемах миллиардера. Так, он не задекларировал деньги, на которые построил особняк на Рублевке. Также журналистское расследование указало на то, что Ходорковский выкупил треть компании ЮКОС за девять миллионов долларов с помощью взятки главам предприятия, получившим от него 250 миллионов долларов.

Миллиардер «делал деньги» на «обналичке» с помощью банка «Менатеп. СМИ напомнило и о поездке опального олигарха в Гаагу на форум, где он ответил на вопросы о коррупции в России, но не рассказал, как украл у России 51 миллиард долларов. Ходорковский и ряд его партнеров – Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно – через оффшорные зоны вывели из ЮКОСа эту сумму и вложили ее в недвижимость в разных частях света.

Ранее НТВ выпустил фильм про связь Ходорковского и блогера Алексея Навального. Олигарх спонсирует деятельность общественника, используя в качестве связного мужа юриста ФБК Любови Соболь. Телеканал показал переписку Сергея Мохова с его товарищем — Сергеем Простаковым, шеф-редактором «МБХ Медиа». Как известно, организацией владеет Ходорковский.

Полученные от олигарха средства Навальный тратит на развлечения. В распоряжение ФАН попали документы об аренде Навальным шикарной виллы в итальянском Сорренто.

Гаспарян, комментируя ситуацию, отметил, что найдутся те, кто опять наивно поверит в историю про «святые 90-ые».

«Разница в том, что если в «нулевых» годах подобного рода дикостью занимались средства массовой информации, то сейчас в основном упор идет на новые медиа – на социальные сети. Там каждый день феерия творится, особенно на ресурсах, так или иначе связанных с Ходорковским», — рассказал эксперт.

Опальный олигарх будет продолжать свои попытки воздействовать на российский народ именно таким методом, уверен политолог.