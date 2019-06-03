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13:31   3 Июня 2019
Россия

Кремль предпочел бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

Кремль предпочел бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

Кремль предпочел бы, чтобы у основателя Baring Vostok Майкла Калви не было проблем с законом и он смог бы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас дело складывается по-другому. Об этом пишет ФАН.

«Калви — больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому мы предпочли бы, чтобы у него не было проблем с законом и он участвовал в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что ситуацию комментировать затруднительно, поскольку идут следственные действия.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #кремль #пмэф #калви

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