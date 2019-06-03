Путин и Алиев обсудили по телефону сотрудничество РФ и Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев, обсудив сотрудничество между странами и будущие проекты. Об том 3 июня сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы активно развивающегося российско-азербайджанского сотрудничества и предстоящие контакты на различных уровнях», — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, инициировала телефонный разговор азербайджанская сторона.