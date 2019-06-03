Контрольное управление президента занимается ситуацией с «китовой тюрьмой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросам «китовой тюрьмы» идет спокойная, равномерная работа, которая нацелена на результат. Об этом пишет ФАН.

В понедельник, 3 июня, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, что помешало выполнению ряда поручения президента по этой теме и что именно выполнить не удалось.