Контрольное управление президента занимается ситуацией с «китовой тюрьмой»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросам «китовой тюрьмы» идет спокойная, равномерная работа, которая нацелена на результат. Об этом пишет ФАН.
В понедельник, 3 июня, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, что помешало выполнению ряда поручения президента по этой теме и что именно выполнить не удалось.
«Там сейчас по линии нашего контрольного управления осуществляется полный контроль за выполнением этого поручения, поэтому я сейчас не буду давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая, главным образом, конечно, нацелена на результат», — ответил Песков.