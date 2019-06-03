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13:10   3 Июня 2019
Россия

Контрольное управление президента занимается ситуацией с «китовой тюрьмой»

Контрольное управление президента занимается ситуацией с «китовой тюрьмой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросам «китовой тюрьмы» идет спокойная, равномерная работа, которая нацелена на результат. Об этом пишет ФАН.

В понедельник, 3 июня, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, что помешало выполнению ряда поручения президента по этой теме и что именно выполнить не удалось.

«Там сейчас по линии нашего контрольного управления осуществляется полный контроль за выполнением этого поручения, поэтому я сейчас не буду давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая, главным образом, конечно, нацелена на результат», — ответил Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #китовая тюрьма

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