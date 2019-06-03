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13:13   3 Июня 2019
Россия

Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020

Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020 в связи с делом против легкоатлета Данилы Лысенко.

Ранее The Times сообщила, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 за дело о подделке допинговых документов против легкоатлета Данилы Лысенко. Спортсмен пропустил три допинг-теста за год. Представитель СМИ спросил у Пескова, знает ли об этом Кремль.

Как передает корреспондент ФАН, пресс-секретарь президента ответил, что Кремлю об этом ничего неизвестно.

«Но в любом случае не газета Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», - отметил Песков.

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Автор: Ольга Шпакова
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