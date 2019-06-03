Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020 в связи с делом против легкоатлета Данилы Лысенко.

Ранее The Times сообщила, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 за дело о подделке допинговых документов против легкоатлета Данилы Лысенко. Спортсмен пропустил три допинг-теста за год. Представитель СМИ спросил у Пескова, знает ли об этом Кремль.

Как передает корреспондент ФАН, пресс-секретарь президента ответил, что Кремлю об этом ничего неизвестно.