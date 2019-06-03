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13:05   3 Июня 2019
Россия

Песков призвал не доверять данным СМИ о планах по сделке США, Израиля и РФ

Песков призвал не доверять данным СМИ о планах по сделке США, Израиля и РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов и простых россиян быть аккуратными в вопросах фильтрации различных вбросов и фейков. Об этом пишет ФАН.

Так он прокомментировал сообщения израильских СМИ о том, что США собираются предложить РФ признать легитимность президента Сирии Башара Асада в обмен на сдерживание Россией Ирана.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед. Не буду это делать и хочу всех призвать быть аккуратными в вопросах фильтрации разного рода вбросов, фейков, которые наверняка будут обильно появляться в информационном пространстве», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Штаты и Израиль хотят на трехсторонней встрече с участием России предложить Москве признание легитимности президента Сирии Башара Асада и отмену санкций в отношении сирийских властей в обмен на согласие Москвы сдерживать влияние Ирана в САР.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #иран #политика #израиль

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