Роскомнадзор внес Tinder в реестр по слежке за пользователями

Роскомнадзор обязал онлайн-сервис для знакомств Tinder предоставлять пользовательские данные и переписки по запросу российских спецслужб. Об этом сказано в сообщении проекта Роскомсвобода.

Известно, что сервер был внесен в реестр организаторов распространения информации. Инициатором внесения в базу данных выступила ФСБ. Дата регистрации приложения в реестре — 31 мая

Сегодня под таким же контролем находятся известные мессенджеры — Telegram, Snapchat, WeChat. За игнорирование требования предоставить данные для включения в реестр на территории России были заблокированы приложения Line и Blackberry Messenger.

Tinder — это популярное приложение для романтических знакомств, входящее в американскую Match Group.