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13:01   3 Июня 2019
Россия

Роскомнадзор внес Tinder в реестр по слежке за пользователями

Роскомнадзор внес Tinder в реестр по слежке за пользователями

Роскомнадзор обязал онлайн-сервис для знакомств Tinder предоставлять пользовательские данные и переписки по запросу российских спецслужб. Об этом сказано в сообщении проекта Роскомсвобода.

Известно, что сервер был внесен в реестр организаторов распространения информации. Инициатором внесения в базу данных выступила ФСБ. Дата регистрации приложения в реестре — 31 мая

Сегодня под таким же контролем находятся известные мессенджеры — Telegram, Snapchat, WeChat. За игнорирование требования предоставить данные для включения в реестр на территории России были заблокированы приложения Line и Blackberry Messenger.

Tinder — это популярное приложение для романтических знакомств, входящее в американскую Match Group.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роскомнадзор #tinder

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