Кабмин одобрил проект соглашения с Казахстаном по новой трассе для запусков «Союза-2»

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Роскосмос занимался подготовкой проекта соглашения. Проект был согласован с МИД РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Государственной корпорации и представителям МИД предстоит провести переговоры с Казахстаном, по итогам которых должно состояться подписание документов.

Новый участок падения открыли в Амурской области из-за того, что появилась новая трасса для запусков с космодрома Восточный.