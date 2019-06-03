Кабмин одобрил проект соглашения с Казахстаном по новой трассе для запусков «Союза-2»
Распоряжение выложено на портале правовой информации.
Роскосмос занимался подготовкой проекта соглашения. Проект был согласован с МИД РФ и федеральными органами исполнительной власти.
Государственной корпорации и представителям МИД предстоит провести переговоры с Казахстаном, по итогам которых должно состояться подписание документов.
Новый участок падения открыли в Амурской области из-за того, что появилась новая трасса для запусков с космодрома Восточный.