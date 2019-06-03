Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

 Кремль предпочел бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

Кремль предпочел бы, чтобы Калви не имел проблем с законом
Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

 Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»

Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»
Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

Путин подписал указ о присуждении ста грантов в области культуры и искусства

 Кремль предпочел бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

Кремль предпочел бы, чтобы Калви не имел проблем с законом
Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

 Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»

Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»
13:00   3 Июня 2019
Россия

Кабмин одобрил проект соглашения с Казахстаном по новой трассе для запусков «Союза-2»

Кабмин одобрил проект соглашения с Казахстаном по новой трассе для запусков «Союза-2»

Распоряжение выложено на портале правовой информации.

Роскосмос занимался подготовкой проекта соглашения. Проект был согласован с МИД РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Государственной корпорации и представителям МИД предстоит провести переговоры с Казахстаном, по итогам которых должно состояться подписание документов.

Новый участок падения открыли в Амурской области из-за того, что появилась новая трасса для запусков с космодрома Восточный.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #байконур #роскосмос #кабмин #казахастан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...