Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

Американский лидер Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана, который несколько раз выступал с критикой в адрес президента США, неудачником. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов», — написал Трамп, добавив, что британский градоначальник «отмороженный неудачник».

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Лидер Штатов заявил, что Хан напоминает ему еще одного критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Но глава Лондона ниже ростом.

Напомним, Трамп вместе со своей супругой прибыл в Великобританию с государственным визитом, который пройдет 3-5 июня. Ранее мэр Лондона заявил, что американского президента не стоило приглашать. Кроме того, он сравнил Трампа с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по его словам, была популярна у фашистов в первой половине XX века.