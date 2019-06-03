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12:52   3 Июня 2019
Весь мир

Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

Американский лидер Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана, который несколько раз выступал с критикой в адрес президента США, неудачником. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов», — написал Трамп, добавив, что британский градоначальник «отмороженный неудачник». 

Лидер Штатов заявил, что Хан напоминает ему еще одного критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Но глава Лондона ниже ростом. 

Напомним, Трамп вместе со своей супругой прибыл в Великобританию с государственным визитом, который пройдет 3-5 июня. Ранее мэр Лондона заявил, что американского президента не стоило приглашать. Кроме того, он сравнил Трампа с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по его словам, была популярна у фашистов в первой половине XX века.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #лондон #трамп #садик хан

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