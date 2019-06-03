Шнуров назвал рэп-баттлы мертвым жанром

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал жанр рэп-баттла неинтересным зрелищем. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналу ПМЭФ.

По мнению артиста, этот жанр умер. Шнуров сравнил рэп-баттл с риторическими боями в Риме, которые также скоропостижно скончались.

«Как выяснение отношений и сопоставление понятий – я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что музыкант принял решение покинуть группу «Ленинград» в октябре этого года после финального концерта.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятие проводится более 20 лет. С 2006 года в нем участвует президент РФ. В 2018 году форум посетили 17 тысяч человек из 143 стран.