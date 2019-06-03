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12:29   3 Июня 2019
Россия

Шнуров назвал рэп-баттлы мертвым жанром

Шнуров назвал рэп-баттлы мертвым жанром

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал жанр рэп-баттла неинтересным зрелищем. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью журналу ПМЭФ. 

По мнению артиста, этот жанр умер. Шнуров сравнил рэп-баттл с риторическими боями в Риме, которые также скоропостижно скончались. 

«Как выяснение отношений и сопоставление понятий – я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — заявил он. 

Ранее сообщалось, что музыкант принял решение покинуть группу «Ленинград» в октябре этого года после финального концерта. 

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятие проводится более 20 лет. С 2006 года в нем участвует президент РФ. В 2018 году форум посетили 17 тысяч человек из 143 стран. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #рэп #шнуров

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