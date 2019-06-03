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Трамп раскритиковал работу мэра Лондона

 Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»

Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»
12:31   3 Июня 2019
Весь мир

Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»

Мэй и Трамп обсудят «российскую киберугрозу»

Британский премьер Тереза Мэй намерена обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом киберугрозы, которые якобы исходят от России. Президент США прибыл в Лондон 3 июня с государственным визитом, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Лидеры двух стран в ходе своих переговоров также обсудят тему Ирана и Йемен. Хант выразил надежду, что сотрудничество Британии и США принесет плоды и положительно повлияет на обстановку в мире. Министр также отметил, что визит Трампа в Британию подтверждает тесное партнерство двух стран.

Глава британской дипломатии подчеркнул важность союзнических отношений США и Великобритании в то время, когда, по его словам, «в Китае растут авторитарные тенденции, а Россия становится более агрессивной».

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Автор: Ольга Шпакова
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