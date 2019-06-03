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12:24   3 Июня 2019
Весь мир

Песков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в Осаке

Песков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в Осаке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность, что лидеры США и России смогут встретиться на полях саммита G20 в Осаке. Однако Вашингтон официально такой запрос не присылал. Об этом сообщает телеканал RT.

«До сих пор неизвестно, состоится ли вообще эта встреча. Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало», — сказал Песков.

Он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в Сочи 14 мая заявил «о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно». Песков отметил, что такие переговоры должны быть инициированы на официальном уровне. 

Ранее Трамп говорил, что собирается встретиться с российским коллегой на предстоящем саммите.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #g20 #трамп

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