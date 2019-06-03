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12:08   3 Июня 2019
Россия

РФ возразила по иску Украины в суде ООН

РФ возразила по иску Украины в суде ООН

Представитель российской делегации, выступая на слушаниях в Гааге, заявил, что иск Украины к России по международным конвенциям должен быть отклонен, ведь он не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости. 

«Иск Украины должен быть отклонен в силу отсутствия юрисдикции Международного суда», — сообщил он. 

Два года назад суд уже рассматривал аргументы Украины и счел их необоснованными, напомнил российский представитель. 

Он подчеркнул, что украинская сторона так и не смогла представить серьезные обоснования для иска против России, который связан с международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. 

Напомним, по мнению Киева, Москва нарушила две конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Власти Украины обвинили РФ в поддержке терроризма, поставках вооружения в страну и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. 

Ранее сообщалось, что слушания по иску пройдут с 3 по 7 июня.

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Автор: Софья Белоцерковская
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