РФ возразила по иску Украины в суде ООН

Представитель российской делегации, выступая на слушаниях в Гааге, заявил, что иск Украины к России по международным конвенциям должен быть отклонен, ведь он не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.

«Иск Украины должен быть отклонен в силу отсутствия юрисдикции Международного суда», — сообщил он.

Два года назад суд уже рассматривал аргументы Украины и счел их необоснованными, напомнил российский представитель.

Он подчеркнул, что украинская сторона так и не смогла представить серьезные обоснования для иска против России, который связан с международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, по мнению Киева, Москва нарушила две конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Власти Украины обвинили РФ в поддержке терроризма, поставках вооружения в страну и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Ранее сообщалось, что слушания по иску пройдут с 3 по 7 июня.