Более 120 тысяч детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тысяч детей не обеспечены местами яслях. Соответствующие данные представлены по состоянию на 1 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В основном это дети от полутора до трех лет.

За прошлый год и пять месяцев текущего было введено 120 объектов, которые обеспечат 15,8 тысячи мест. Но в 64 случаях детские садики не получили лицензии.

«Поэтому я обращаю внимание министерства просвещения, Рособрнадзора, регионов, которые активно работают в этом направлении и собирают соответствующую информацию, до 1 сентября — начала учебного года, когда дети масштабно идут в детские сады, эти лицензии получить», — призвала Голикова.

До конца этого года в эксплуатацию введут еще 567 объектов на 76,2 тысячи мест.