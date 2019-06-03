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11:44   3 Июня 2019
Россия

Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретится 5 июня в Москве для переговоров с словацким коллегой Петером Пеллегрини, чтобы обсудить различные проекты. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба российского правительства. 

«Дмитрий Медведев и премьер министр Словакии обсудят 5 июня в Москве взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике», — говорится в сообщении. 

Также пресс-служба сообщает, что председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини приедет в Россию с рабочим визитом. 

Главы правительств планируют обсудить сотрудничество России и Словакии в области торговли, энергетики, в том числе атомной, в сфере промышленности и инфраструктуре. Также речь пойдет о культурно-гуманитарном взаимодействии. 

По результатам встречи Медведев и Пеллегрини подпишут ряд двусторонних соглашений.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #словакия #пеллегрини

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