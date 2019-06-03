Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретится 5 июня в Москве для переговоров с словацким коллегой Петером Пеллегрини, чтобы обсудить различные проекты. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба российского правительства.

«Дмитрий Медведев и премьер министр Словакии обсудят 5 июня в Москве взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини приедет в Россию с рабочим визитом.

Главы правительств планируют обсудить сотрудничество России и Словакии в области торговли, энергетики, в том числе атомной, в сфере промышленности и инфраструктуре. Также речь пойдет о культурно-гуманитарном взаимодействии.

По результатам встречи Медведев и Пеллегрини подпишут ряд двусторонних соглашений.