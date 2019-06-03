Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко уволен по указу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно 3 июня из опубликованного документа на сайте главы государства.

Ранее сообщалось, что Коненко подал Зеленскому рапорт об отставке.

«Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

СМИ напоминает, ранее украинский глава внес в Верховную Раду представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Все трое написали заявления об отставке. Верховная Рада примет окончательное решение.

Зеленский также снял с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.