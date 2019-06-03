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 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Зеленский уволил заместителя главы СБУ
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11:27   3 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко уволен по указу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно 3 июня из опубликованного документа на сайте главы государства. 

Ранее сообщалось, что Коненко подал Зеленскому рапорт об отставке. 

«Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», — сказано в документе. 

СМИ напоминает, ранее украинский глава внес в Верховную Раду представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Все трое написали заявления об отставке. Верховная Рада примет окончательное решение.

Зеленский также снял с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #зеленский

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