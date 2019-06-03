Оппозиция в Судане призвала к уходу переходного военного совета

Оппозиционное объединение «Силы за свободу и перемены», в которое входит несколько движений, призывает к немедленному уходу переходного военного совета (ПВС) в Судане.

Призыв прозвучал в понедельник, 3 июня, после того, как СБР начали разгонять палаточный лагерь оппозиции. Тогда оппозиция пригрозила «немедленно перекрыть все улицы в столице и ее окрестностях, а также повсеместно выйти на мирные акции протеста».

Утром 3 июня СБР начала разгонять палаточный лагерь на площади у главного армейского командования в Хартуме. Были перекрыты все центральные улицы города и подъезды к площади.

Ранее ПВС призвал протестующих сесть за стол переговоров.